شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم مدافع الداخلية لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسئولو نادى البنك الأهلى من التعاقد مع عبد العزيز السيد، مدافع فريق الداخلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الفريق قبل خوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، واستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

وجاء تعاقد نادى البنك الأهلى مع عبد العزيز السيد لمدة موسمين ونصف، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم في 3 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ومن جانب آخر، يسعى طارق مصطفى من تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ومنح فرصة لبعضهم للوقوف على مستواهم.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة أسفرت عن وقوع فريق البنك الأهلي فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

- الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.