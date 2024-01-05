طاهر أبوزيد: فرصة منتخب مصر ليست كبيرة في الفوز بأمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا وحصد اللقب بعد غياب منذ عام 2010، مشيرًا إلى أن البطولة دائمًا تشهد مفاجآت كثيرة، وعلى حسب طموحات الفرق ورغبتهم وتجهيزهم نفسيًا، قد تتغيير الأمور على أرض الواقع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "على الورق فرصة منتخب مصر ليست كبيرة، ولم يحدث نقلة كبيرة بالنسبة لمنتخبنا، في ظل تفوق فرق آخرى، كما أن المنتخب لم يخوض مباريات قوية على مستوى عالٍ، قد تجعلنا نقول أن منتخب مصر تغير كثيرًا، لكن من الممكن أن يكون لنا تواجد قوي، ومع مرور البطولة قد تزيد الحوافز والطموحات".

وأضاف: "سنواجه منتخبات قوية في البطولة، وأمم إفريقيا تضم فرق بحجم الكاميرون التي لا يمكن تجاهلها، بخلاف المغرب والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار، لكن منتخب مصر دائمًا له حضور دائم في البطولات القارية".

وواصل: "قياس قوة منتخب مصر أو المنتخبات الآخرى لا يمكن على المستوى الفردي، وعلى مدار عام كامل خاض الفراعنة مواجهات ليست قوية في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم، لم يكن هناك محك حقيقي نستطيع قياس قوة منتخبنا".

وزاد: "منتخب مصر دائمًا يكون مصدر ضغط على المنتخبات الآخرى لأننا دائمًا نتائجنا في البطولة جيدة، لذلك نلعب على الجانب النفسي والصفات الإرادية، لكن على المستوى الجماعي هناك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال".

وأكمل: "الدور الأول لن يكشف عن حجم المنافسة، وفي الأدوار الإقصائية تكون المواجهات أقوى والجميع يكون لديه حافز من أجل الوصول لأبعد نقطة، وفي نسخة 2019 فزنا بثلاث مواجهات في دور المجموعات ثم خرجنا أمام جنوب إفريقيا، ودور الـ16 سيكون أكثر صعوبة في مشوار المنتخب المصري".

وأتم: "الاستعداد النفسي وزرع الطموح والتأكيد على أن البطولة فرصة جيدة للاعبين من أجل المنافسة بقوة، يجب أن يتم العمل نفسيا مع الفريق من أجل إمكانية تخطى الأدوار والوصول للنهائي، ولكن فنيا على الورق نحن أقل من منتخبات آخرى، ولكن بالطموحات والأحلام قادرين على تحدٍ كل الصعاب، كما أننا لن نحظى بدعم جماهيري كبير في كوت ديفوار".