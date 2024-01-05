عرض سعودي يهدد بقاء نجم الاهلي بعد أمم أفريقيا 2023

أعلن الإعلامي إسلام صادق، أن إمام عاشور نجم النادي الاهلي، مهدد بالرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، بعد مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال إسلام صادق في تصريحاته لبرنامجه “البريمو”:” إمام عاشور مطلوب في الدوري السعودي، وكيل اللاعب أبلغه باهتمام نادي الاتفاق بالتعاقد معه “.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن نادي الاتفاق السعودي سوف يقوم بمراقبة اللاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر تمهيداً لتقديم عرضًا رسميًا للنادي الاهلي.

وأضاف:” من الصعب التفريط في إمام عاشور من جانب النادي الاهلي في الفترة المقبلة على الرغم من دخول اللاعب حسابات نادي الاتفاق السعودي “.

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وجاء إمام عاشور على رأس القائمة النهائية لـ منتخب مصر، والتي تستعد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2023 في كوت ديفوار.

وستنطلق منافسات أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري لتستمر حتى 11 فبراير المقبل، ويأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم بجواره: غانا – كاب فيردي – موزمبيق.