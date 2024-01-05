منتخب مصر يواصل تدريبه الثالث استعدادا لأمم أفريقيا 2024.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي سينضم للمعسكر بعد التدريب، حيث خاض اللاعبين تدريبات بدنية، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية وإجراء تقسيمة والتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.

وأدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم لمعسكر منتخب مصر.

ويقام معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.