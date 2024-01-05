مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد جدول مباريات اليوم الجمعة 4 يناير عددًا من المواجهات المهمة في بطولات محلية شهيرة مثل الدوري البرتغالي والإيطالي.

كما تقام مباريات مميزة في كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع توتنهام ضد بيرنلي، وباو ضد نانت في كأس فرنسا.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 يناير 2024

كأس الاتحاد الانجليزي دور الـ64

برينتفورد ضد ولفرهامبتون في الساعة 21:15 مساء على قناة beIN Sports 3 HD.

فولهام ضد روثيرهام يونايتد الساعة 21:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD.

توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي 22:00 مساء على قناة، beIN Sports 2 HD.

كأس فرنسا دور الـ64

باو ضد نانت الساعة 19:00 مساء.

الدوري الايطالي الأسبوع التاسع عشر

بولونيا ضد جنوى الساعة 21:45 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

الدوري البرتغالي الأسبوع السادس عشر

سبورتنج لشبونة ضد استوريل الساعة 20:45 مساء.

بوافيستا ضد بورتو الساعة 22:45 مساء.

الدوري التركي الأسبوع التاسع عشر

غازي عنتاب ضد بينديسكبور الساعة 16:00 مساء.

أنطاليا سبور ضد ألانيا سبور الساعة 19:00 مساء.