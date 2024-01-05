خالد بيبو: "أنا مخترعتش حاجة الأهلي عنده نظام والكل ماشي عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي له طريقة عمر ونظام محدد طبقا للوائح الجميع يعمل بها، لافتًا إلى أن يعمل وفق نظام محدد بإشراف مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وشركة الكرة.

وأضاف "بيبو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "7 أيام كورة"، على قناة الأهلي، اليوم الخميس: "أنا مخترعتش حاجة، انا جيت مشيت على النظام اللي محطوط من كابتن سيد عبدالحفيظ، وكل واحد بيكون ليه طريقته في التنفيذ".

وأردف: "طبعًا البداية كانت صعبة لأننا خسرنا بطولتين السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة ودوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز، وأنا وقتها كنت زعلان ومضايق وزودت الهجوم عليا".

وأكمل: "الحمدلله ربنا كرمنا بميدالية برونزية في كأس العالم للأندية وبطولة كأس السوبر المصري، والكل شاف أداء الأهلي وكنا قريبين نحقق مركز أفضل من الثالث، وأنا جزء صغير بيبقى عندي شغل اعمله وكل واحد عنده شغله وفي الاخر بيكون في نتيجة".

وتابع: "في بداية الموسم المدير الفني مارسيل كولر اتهاجم بشكل كبير مجرد خسرنا السوبر واتعادلنا الدنيا اتقلبت على الجهاز الفني واللاعبية والناس كبرت الموضوع واتقال الفرقة بتقع والنادي بينهار، لكن في النهاية الأرقام اللي حققناها بترد على أي حد عايز يصدر المشاكل للمدير الفني أو لمدير الكرة او اللاعيبة".

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