اتحاد الكرة يكشف حقيقة مد القيد في الانتقالات الشتوية

أعلن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، موقفهم النهائي من مد باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عامر حسين في تصريحاته لبرنامج “بوكس تو بوكس”:” الأندية تتأنى في ملف قيد صفقات جديدة، ولازال هناك متسع من الوقت لقيد لاعبين، وبعض الفرق تتمهل حتى اليوم الأخير لقيد اللاعبين “.

وأضاف:” لم يتم حسم اي قرار بشأن مد القيد وهناك اجتماع لمجلس الإدارة لدراسة الأمر، وسوف يتم شرح كل الأمور، من أجل خدمة جميع اندية الجمعية العمومية في اتحاد الكرة”.

وتابع حسين:” فيفا منح الاتحادات المحلية فرصة لاستغلال الفترات المتبقية من القيد الصيفي، وتمديد فترة الانتقالات الشتوية، لكن لم نستغل هذا الأمر حتى الآن، لأن الأندية لديها شهر كامل للتعاقدات وليس هناك داعٍي للتمديد”.

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وأردف عضو اتحاد الكرة:” هناك أندية لم يصبح لديها رفاهية ضم لاعبين أو خروج لاعبين في يناير، والاحتياجات قليلة للغاية بالنسبة لبعض الفرق، دوري المحترفين يسير بشكل منظم، وهناك 5 جولات متبقية من الدور الأول.. وهناك احتمالات كبيرة لعدم استخدام الأندية فترة القيد الإضافية “.

وواصل:” وزاد:” الموضوع أخذ أكثر من حجمه، وتم تسريبه بشكل يوحي بوجود أمر معين، وهذا غير صحيح، حازم إمام تعرض للظلم في أمور كثيرة وهو موجود مع منتخب مصر حاليًا، وروي فيتوريا لا أحد يتدخل في عمله مطلقا، واتحاد الكرة لا يتدخل في عمل مدربي المنتخبات مطلقا”.