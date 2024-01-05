خالد عبد الفتاح يحسم موقفه من الرحيل عن الاهلي والانتقال لـ الزمالك

كشف خالد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي، موقفه من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك، موضحًا كواليسه داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس”:” فترة الإعارة لـ الاهلي كنت أشعر أنني تحت اختبار واللاعب حينما يكون تحت اختبار لا يشعر أنه في أفضل حالاته “.

وأضاف:” لكن بعد مباراة الزمالك شعرت أن كل شيء جيد لدرجة أنني نمت جيدا ووقعت على عقد انضمامي لـ الاهلي نهائيا لأربع سنوات “.

وتابع عن علاقته بـ محمود كهربا:” يحتضن كل اللاعبين في الفريق خاصة اللاعبين الناشئين ويجعلهم يعتادون على غرفة خلع الملابس سريعا “.

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واختتم عن لعبه لـ الزمالك:” الاهلي لم يطلب مني الخروج على سبيل الإعارة، ذلك يقال فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، نادي البنك الاهلي لم يتواصل معي من أجل ضمي، تلقيت عرضًا من بيراميدز وقت عرض الاهلي ولكن في ذلك التوقيت كانت المفاوضات بدأت مع الأحمر لذلك كنت أتمنى إتمام الصفقة “.

وعن موقفه من اللعب لـ الزمالك:” إذا الاهلي قرر الاستغناء عني ممكن ألعب في نادي الزمالك”.