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نجم الأهلي السابق يكشف آخر تطورات صفقة عمر كمال عبد الواحد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي، مشيرًا إلى أن صلاح محسن لم يقدم الكثير مع الأهلي وسيخرج في الانتقالات الجارية معارًا أو بيع نهائي.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر فضائية "المحور": " الأهلي حسم ضم عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر يرغب في المزايدة والحصول على أفضل سعر مقابل انتقاله".

 

وتابع: "أعتقد أن الاتجاه  داخل النادي الأهلي خروج صلاح محسن، وله الحق في الاختيار على الاختيار كبيع أو إعارة، وقصر في حق نفسه، وكان لابد وأن يتحمل الضغوط داخل النادي الأهلي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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