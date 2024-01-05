أن بي ايه: أنتيتوكونمبو يتفوق على ويمبانياما

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أفسد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو احتفال الموهبة المتألقة الشابة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بعيد ميلاده العشرين وقاد ميلووكي باكس للفوز على سان انتونيو سبيرز 125 121 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

كانت المواجهة منتظرة بين النجمين اليوناني والفرنسي الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الأميركي، فلم تخيب الآمال لان الأول تعملق بتسجيله 44 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين سجل الفرنسي الذي خاض 26 دقيقة فقط بسبب اصابة في كاحله ابعدته عن مباراة فريقه الاخيرة، 27 نقطة مع 9 متابعات، في حين كان زميله ديفن فاسل افضل مسجل في صفوف سبيرز مع 34 نقطة.

جاءت النتيجة متقاربة طوال المباراة ودخل الفريقان الربع الاخير متعادلين بنتيجة 93 93. تبدلت الصدارة خلال هذا الربع ثماني مرات وتعادل الفريقان 118 118 قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق بفضل ثلاثية ليانيس، رد عليه ويمبانياما برمية مماثلة ليستمر التعادل قبل النهاية بدقيقة و9 ثوان. لكن الكلمة الاخيرة كانت لميلوووكي.

وكانت الاثارة على الموعد ايضا في المباراة الثانية التي جمعت دنفر ناغتس حامل لقب الموسم الماضي وغولدن ستاتيت ووريرز حيث نجح الاول بقيادة نجمه الصربي نيكولاس يوكيتش في قلب تخلفه بفارق 18 نقطة في الربع الاخير الى فوز في الثانية الاخيرة بفضل سلة غير اعتيادية من منتصف الملعب سجلها بنفسه.

وانهى يوكيتش المباراة مسجلا 34 نقطة و10 تمريرات حامسة و9 متابعات. واضاف زميلاه ارون غوردون وجمال موراي 30 و25 نقطة تواليا، في حين كان ستيفن كوري افضل مسجل في صفوف ووريرز مع 30 نقطة واضاف كلاي طومسون 24 نقطة.