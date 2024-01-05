إتحاد السلة يواصل البحث عن مدرب أجنبي رغم التتويج بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب مصر الأول لكرة السلة بقيادة وائل بدر بكأس البطولة العربية بعدما تغلب في المباراة النهائية على منتخب ليبيا.

ورغم التتويج بالبطولة العربية بمدرب محلي الا ان اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن مدرب أجنبي يتقاضى بالدولار، على الرغم من وجود أزمة كبيرة في مصر بسبب عدم توافر هذه العملة .

وعلمت "الخليج 365 " من مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن اتحاد السلة حصل على موافقة من جانب وزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع مدرب أجنبي .. وقال الدكتور مجدي أبو فريخة أنه يوجد أكثر من مرشح لتدريب منتخب السلة في الفترة القادمة.

وواصل : في شهر يوليو القادم هناك تصفيات أولمبياد باريس، ونحاول أن نصل إلى الأولمبياد، التي لم نشارك بها منذ فترة طويلة.

من جانبه ، قال وائل بدر انه يبارك لمصر التتويج بالبطولة العربية بعد غياب سبع سنوات؛ حيث إن جميع اللاعبين بذلوا ما في وسعهم وكانوا على قدر المسئولية.

وتابع: "يعتبر المنتخب المصري الأفضل عربيًا حيث يقدم أداء جيدًا ومميزًا خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه النسخة من البطولة العربية كانت من أقوى البطولات ، وحقق المنتخب العديد من المكاسب من هذه البطولة؛ حيث ظهر بعض اللاعبين الشباب بمستوى جيد ومميز.