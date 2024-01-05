روي فيتوريا يلجأ للخطة البديلة في مواجهة لعنة الإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت لعنة الإصابات صفوف المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابة أحمد نبيل "كوكا" وأسامة جلال، خلال معسكر الفراعنة المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وخيمت أجواء حزينة على معسكر الفراعنة بسبب استبعاد كوكا وجلال من القائمة، حيث تجمع اللاعبون في فندق الإقامة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما وتهدئتهما.

وعلى الفور قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استدعاء لاعبين في نفس المركز بدلًا منهما، وهما مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز وياسر إبراهيم مدافع الأهلي، من أجل ضمهما للقائمة النهائية التي أرسلت للاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ووصل مهند وياسر صباح الخميس إلى فندق إقامة المعسكر ، وانضما إلى التدريبات الجماعية مساءً بعد الخضوع لفحص طبي من قبل الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، وكذلك لقياسات بدنية حددها فيتوريا للمنضمين حديثًا.

ونظم الدكتور محمد أبو العلا جلسة مع اللاعبين بحضور الدكتور محي الدين جعفر، استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، لتعريف اللاعبين بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال كأس الأمم الأفريقية .

ويواصل اليوم المنتخب تدريباته بصفوف مكتملة، وسوف ينضم محمد الشناوي إلى تدريبات الحراس بعد تعافيه من إصابة الشد في العضلة الخلفية .

وقرر فيتوريا فتح مران المنتخب اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام لمدة محدودة، وذلك بعد 4 أيام من السرية التامة التي فرضها على المعسكر والمقام في العاصمة الإدارية بعيدًا عن أعين الصحافة من أجل مزيد من التركيز.