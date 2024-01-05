في الذكرى الـ 113.. "السلام والكفاح والحضارة" حكاية شعار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: مصطفى جمال

تحتفل جماهير نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، بذكرى مرور 113 عامًا على تأسيس القلعة البيضاء، وحينما نتحدث عن الفارس الأبيض، سيتبادر في ذهنك صورة شعار النادي الشهيرة، التي يتواجد بها رامي السهم بالزي الفرعوني بالإضافة إلى "اللون الأبيض والخطين الحمر".

وكان اللون الأبيض ومعهم الخطين باللون الأحمر في شعار الزمالك منذ تأسيسه، حيث يعتبر اللون الأبيض رمزًا للسلام، بينما يأتي اللون الأحمر كرمز للكفاح من أجل تحقيق النصر.

واقتبس شعار الزمالك في البداية من الشعار الملكي، حينما كانت مصر جزءًا من مملكة مصر والسودان، حيث يتكون من علم مصر الملكية في المنتصف باللون الأخضر، ويتزين بتاج ذهبي، ومحاط بدرع ذهبي حوله ستائر شبيهة بالعرش الملكي.

استمر هذا الشعار لنادي الزمالك، حتى عام 1952، حيث قام الضباط الأحرار بالتخلص من شعارات الملكية ومن بينها القلعة البيضاء، ليظهر بشكله الحالي، بقيادة رامي السهم.

يظهر رامي السهم في قلب شعار الزمالك، وهو يوجه سهامه نحو هدفه، ويرتدي الزي الفرعوني، وهو رمز للتعبير عن اعتزاز الفريق الأبيض بالحضارة المصرية القديمة والانتماء لها.

واختير رامي السهام المحارب للتعبير عن رغبة النادي الدائمة في القتال حتى الرمق الأخير، وطموحهم المستمر بتحقيق الانتصار في كافة اللقاءات.

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