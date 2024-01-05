"حاجة ما شوفتهاش في الكرة".. ماذا قال مدرب الزمالك السابق عن الصفقة الضائعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع أحمد ربيع، مدافع فريق السكة الحديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع أحمد ربيع على عقود انتقاله لفريق البنك الأهلي، ليستمر بين 3 سنوات ونصف في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي، وحمادة الدالي مدير إداري السكة الحديد.

وسبق وارتبط اسم أحمد ربيع بالانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن نادي البنك الأهلي حسم الصفقة لصالحه.

ماذا قال مدرب الزمالك السابق عن الصفقة الضائعة؟

ووصف أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق أحمد ربيع في تصريح سابق قائلًا: "هناك لاعبين ينشطون في دوري المحترفين يمكنهم المشاركة بشكل طبيعي في الدوري الممتاز".

وأضاف: "أحمد ربيع لاعب مواليد 2001 ويلعب في نادي السكة الحديد، "هو حاجة مشوفتهاش في الكرة ومش ممكن"، لديه إمكانيات غير طبيعية، وبسهولة كبيرة جدا يستطيع أن يلعب في الدوري الممتاز وسيكون إضافة قوية لمنتخب مصر".

ويعتبر أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، أكثر من تابع إمكانيات أحمد ربيع، إذ كان مدربه في موسم 2021-2022، عندما قاد الفريق خلال الفترة من 4 يوليو حتى 14 ديسمبر 2021.

وكان الزمالك يضع آماله في أحمد ربيع لترميم خط الدفاع الذي يعاني منه في الموسم الحالي، إذ سكنت شباك الفريق الأبيض 16 هدفًا.

وبعيدا عن الأزمة الدفاعية فإن الزمالك لم يستطع التعاقد مع لاعبين جدد بسبب أزمة وقف القيد، التي يسعى مجلس إدارة حسين لبيب، رئيس النادي، لحلها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

اقرأ أيضًا:

خالد بيبو: "أنا مخترعتش حاجة الأهلي عنده نظام والكل ماشي عليه"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة