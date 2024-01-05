"دمت لنا ذخرا يا نادينا العظيم".. هيثم فاروق يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل هيثم فاروق لاعب الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" السابق بذكرى مرور 113 عاما على تأسيس القلعة البيضاء.

وكتب فاروق: "بمجرد ذكر اسم نادي الزمالك احنا الزملكاوية بنكون مبسوطين، تصور كده لو شفناه بس بيلعب، تخيل كمان لو لعب كويس وفاز".

واختتم: "طيب لو كسب وحقق بطولات، اليوم ذكري ظهور أجمل شئ في حياة الزملكاوية للنور، مرور 113 عام على إنشاء القلعة البيضاء، دمت لنا ذخرا يا نادينا العظيم".

يذكر أن هيثم فاروق لعب 33 مباراة بقميص الزمالك في مختلف البطولات، وسجل هدفين وساهم في مثلهم، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

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