مصر في المركز الثالث عشر.. عدد المحترفين في منتخبات كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق البطولة الأعرق في القارة السمراء، كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر لها أن تنطلق يوم 13 يناير الجاري، بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الخمسة، الإنجليزي، الألماني، الإسباني، الإيطالي والفرنسي.

وجاء ترتيب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية من حيث عدد المحترفين في الدوريات الخمسة:

1 - منتخب السنغال، يضم 17 محترفا.

2 - منتخب المغرب، يضم 15 محترفا.

3 - منتخب الجزائر، يضم 14 محترفا.

4 - منتخب ساحل العاج، يضم 13 محترفا.

5 - منتخب مالي، يضم 11 محترفا.

6 - منتخب نيجيريا، يضم 10 محترفين.

7 - منتخب غانا، يضم 10 محترفين.

8 - منتخب الكاميرون، يضم 9 محترفين.

9 - منتخب غينيا، يضم 9 محترفين.

10 - منتخب تونس، يضم 6 محترفين.

11 - منتخب الكونغو، يضم 6 محترفين.

12 - منتخب بوركينا فاسو، يضم 5 محترفين.

13 - منتخب مصر، يضم 4 محترفين وهما، محمد صلاح، محمد النني، مصطفى محمد، عمر مرموش.

14 - منتخب غينيا بيساو، يضم 4 محترفين.

15 - منتخب الرأس الأخضر، يضم 3 محترفين.

16 - منتخب أنجولا، يضم 3 محترفين.

17 - منتخب غينيا الاستوائية، يضم 3 محترفين.

اقرأ أيضًا:

خالد بيبو: "أنا مخترعتش حاجة الأهلي عنده نظام والكل ماشي عليه"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة