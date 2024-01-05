المنتخب السعودي يستدعي ثلاث لاعبين للمعسكر بفرمان من مانشيني

ياسر رشاد - القاهرة - استدعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، ثلاث لاعبين جدد لقائمة الفريق للإنضمام إلي معسكر الاستعداد لكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يستدعي ثلاث لاعبين

أعلن الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ فإن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني استدعى الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، وريان حامد، للانضمام لمعسكر الأخضر”.

و استكمل المنتخب السعودي، صباح اليوم، الجمعة، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في سيلين، بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في الدوحة.

وأكتفى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي صباح اليوم بحصة استرجاعية على ملعب "منتجع سيلين"، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

و لم يشارك اللاعب أيمن يحيى في الحصة التدريبية الجماعية لحاجته لبرنامج علاجي بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن بعد مشاركته يوم أمس في المباراة الودية أمام لبنان.

كما اكتفى الثنائي علي البليهي ،عيد المولد بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.