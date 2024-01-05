الزمالك يقرر رفع قيمة العضوية لـ 500 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة الأبيض رفع قيمة عضوية نادي الزمالك الجديدة خلال الساعات الماضية، مضيفا إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت رفع قيمة عضوية الجمعية العمومية.

وتابع، أن قيمة لعضوية الجمعية العمومية في نادي الزمالك أصبحت 500 ألف جنيه بداية من شهر فبراير المقبل، وواصل مجلس الزمالك يرى أن مكانة القلعة البيضاء تستدعي رفع القيمة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي يمر به العالم.

لاعب الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر الأول، انتقادات البرتغالي روي فيتوريا، للقائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الشهر الجاري.

أضاف عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية ، إن اختيارات البرتغالي فيتوريا عليها علامات استفهام عديدة بسبب استبعاد بعض اللاعبين ذات كفاءة عالية.



وتابع، أين طارق حامد نجم نادي ضمك السعودي وحسين الشحات المتألق مع الأهلي، أين صانع الألعاب في منتخب مصر الذي سيصنع الفارق لمحمد صلاح ويساعده على التهديف وصناعة الفارق.

وواصل، أحمد حجازي نجم اتحاد جدة من بعد الإصابة أصبحت حركته بطيئة بعض الشيء كيف ينضم لقائمة المنتخب.

تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبدالحميد، على أداء المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء معتمد جمال بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

أضاف عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن معتمد جمال لن يقدر على استيعاب الضغط من جانب الجماهير وإدارة القلعة البيضاء.

وتابع، الأفضل له وللزمالك الرحيل، والاستعانة بمدير فني أجنبي على مستوى يليق بمكانة البيت الأبيض.



