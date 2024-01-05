منتخبات شمال أفريقيا تبحث عن استعادة تفوقها في الكان (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوتديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتنطلق منافسات كان 2023 بمشاركة 5 منتخبات عربية هي: مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والجزائر.

وتسعى منتخبات شمال أفريقيا لإستعادة اللقب مجدداً بعد تتويج المنتخب السنغالي بالكأس في آخر نسخ البطولة.

تراجع عربي ملحوظ

وشهدت النسخ الـ 6 الأخيرة للبطولة تفوق ملحوظ لمنتخبات غرب أفريقيا بعد كسر الهيمنة العربية في الفترة من 2004 وحتى 2010.

وتوجت منتخبات غرب أفريقيا باللقب 5 مرات مقابل لقب وحيد للمنتخب الجزائري في 2019.

وحصدت زامبيا لقبها الأول في 2012 بعد الفوز على كوتديفوار بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

قبل أن تتوج نيجيريا بثالث ألقابها في 2013 على حساب بوركينا فاسو، قبل أن يتوج المنتخب الإيفواري باللقب في 2015 على حساب غانا.

وفي 2017 نجح منتخب مصر العائد للمشاركة في الكان بعد غياب في التاهل للمباراة النهائية الا أنه خسر النهائي في مواجهة الكاميرون بنتيجة 2-1.

وفي 2019 حقق منتخب الجزائري اللقب العربي الوحيد منذ عام 2010 بعد تغلبه على نيجيريا في النهائي بنتيجة 2-1.

وشهدت النسخة الأخيرة فوز منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي.

رقم مصري فريد في أمم أفريقيا

وشهدت البطولة عبر تاريخها تفوقاً واضحاً لمنتخبات غرب أفريقيا وجنوبها على المنتخبات العربية حيث توجت منتخبات شمال افريقيا باللقب 12 مرة فقط مقابل 21 لقب لباقي منتخبات القارة.

ورغم هذا التفوق يحتفظ منتخب مصر بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجاً بلقب الكان.

وحصد الفراعنة لقب أمم أفريقيا 7 مرات مقابل 5 مرات للكاميرون و4 مرات لمنتخب غانا و3 القاب نيجيرية.

وتوج منتخب مصر باللقب أعوام 1957 و 1959 و 1986 و 1998 قبل أن يسجل رقماً إعجازياً بالفوز باللقب في 3 مرات متتالية أعوام 2006 و 2008 و 2010.

كما توج منتخب الجزائر بلقبين مقابل لقب وحيد لكلا من تونس والمغرب والسودان عبر تاريخ البطولة.