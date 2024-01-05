تطورات إصابة ثلاثي منتخب السعودية قبل كأس آسيا

أعلن منتخب السعودية الأول لكرة القدم إصابة أيمن يحيى، جناح النصر، في المعسكر المقام حاليًا بمنتجع سيلين في دولة قطر، استعدادًا لـ كأس آسيا 2023.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا، رفقة منتخبات عمان وقرغيزستان وتايلاند.

وستقام بطولة كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري، حتى 10 من شهر فبراير المقبل، بقطر.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب السعودية عبر منصة “اكس”: “أيمن يحيى لم يشارك في الحصة التدريبية الجماعية، صباح اليوم الجمعة.

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وأشار حساب منتخب السعودية إلى أن أيمن يحيى بحاجة إلى برنامج علاجي، بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن، على خلفية مشاركته في مباراة لبنان الودية.

وتعد هذه الإصابة الثانية لـ أيمن يحيى في 5 أيام فقط بمعسكر المنتخب السعودي، حيث أصيب بنزلة برد، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات لاحقًا بعد اكتمال جاهزيته.

وأوضح حساب منتخب السعودية، أن واكتفى الثنائي علي البليهي، وعيد المولد، قام بتدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي.

وسيفتتح منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا 2023، بمواجهة سلطنة عمان في 16 يناير.

فيما سيلاقي منتخب السعودية نظيره قيرغيزستان يوم 21 يناير، ويختتم الأخضر دور المجموعات، بمواجهة تايلاند في 25 يناير.