حسين لبيب يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك في ذكرى تأسيس النادي الـ113

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء في ذكرى تأسيس مرور القلعة البيضاء الـ113 عامًا الموافق 5 يناير.

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” جَماهِير نَادِي الزمالك الْعَظِيمَة يُسْعِدَنِي أَن نشارككم اليَوم ونشارك كُل الجَمَاهِير الريَاضِيَة الْمِصرِيَة والعَرَبِية والأفريقية ذِكْرِى مُرُور 113 عَام عَلِى تَأْسِيس نَادِينَا الْعَظِيم”.

وتابع” نَادِي الزمالك أَكْبَر قَلعُه رِيَاضِيَة فِي مِصر رَغم أَن مُجَرد اقتراننا بالزمالك حَدَثَ فِي حَد ذَاتِهِ يَستَحِق الِاحتِفَال فِي كُل وَقتٍ إلا أَنّنَا اليَوْم نتشارك الذكْرِى الَّتِي تَعكِس مدى عُمْق جذُور هَذَا الكِيان العَظِيم الضاربة فِي تَارِيخِ مِصرَ الحبيبة وَهِي الجذور الَّتِي نستمد مِنْهَا قُوتَنَا ويقيننا فِي الحفاظ عَلِى اسْتِمرَار شمُوخُه وَارتِفَاعُه إلَى عَنَان السماء”.

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وأضاف” كَمَا كَانَ وسيظل فَمَهْمَا أَحَاطَت بِنَا الصعَاب فَلَيسَ عَلَينَا إلا العَودَة إلَى بَيتِنَا التاريخي وَالْبَحث بِدَاخِله عَن النوافِذ الَّتِي ستشرق مِنهَا شَمْس المُستقبل المَشْرَقَة”.

واستمر” بِإِذْنِ اللَّهِ وسنظل نَذْكُر بِكُلّ حُبِّ كُلٍّ مِنْ أُعْطِى لِهَذَا النَّادِي مِن رياضيين وإداريين وَعَامِلِين وَأَعْضَاء مُنْذُ تَأْسِيسِ النَّادِي حَتّى اليَوم فُهِمَ مِنْ زَرَعُوا فِينَا أَنَّ هَذَا النادي خُلِق ليبقي خُلِق ليقاوم كُلَّ الظُّرُوفِ مَهْمَا كَانَت صُعوبَتِها”.

وأردف” خُلِق لينافس بِشَرَف وخُلِق لينتصر بِجَهْد أَبْنَاءه جُمْهُور نَادِي الزمالك المساند وَالْمُحِب لَا تَكفِيهِ الْكَلِمَات.. أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ فَصْلُه عِنْد الْحَدِيثِ عَنْ إدَارَةِ النّادِي ولاعبيه لِأَنَّنَا جَمِيعًا جُزْءٍ مِنْهُ لِذَا عِنْدَمَا نَتَحَدَّث عَنْ جُمْهُورِ الزمالك فَنَحْن نَتَحَدَّث عَن أَنْفُسِنَا.. هَذَا جُمْهُورُ اعتَادَ أَنْ يُعْطِيَ كُل شَيْءٍ بِلَا مُقَابِلٍ لِذَا نَعمَل جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ اِبْتِسَامَةٌ لَا نُرِى أَنَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُم”.

وواصل حسين لبيب حديثه” «لَا نَجِدُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِي تَأْسِيس نَادِينَا لنجدد الْعَهْد مَع جماهيرنا فِي بَذْلِ كُل الجُهْدِ اللازِم لِإِعَادة الزمالك إلَى سِيرَتِه الْأَولِى عَلِى كَافَّة الأصعدة الأخلاَقِيَّة والرياضية وَالإِنشَائِيَّة والاقتصادية لِيَكُون المُستَقبَل خَيرٌ امتِدَاد لِلمَاضِي العريق الَّذِي بِنْتِه سواعد الْأبْطَال مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا النَادِي وَاَلَذِين ساهموا فِي رَفْعِهِ الزمالك والريَاضَة المِصرِيَة بشَكلٍ عَام”.

وأتم” عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر”.