270 دقيقة كلمة السر.. مفاجأة وراء عودة ياسر إبراهيم لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الحاوي:

عاد ياسر إبراهيم إلى قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، بعدما كان ضمن القائمة الأولية وتم استبعاده.

ياسر إبراهيم يقدم خلال الموسم الحالي واحدة من أفضل فتراته الفنية في مسيرته، ويظهر بشكل مميز للغاية رفقة الأهلي.

270 دقيقة منحته قبلة الحياة

قدم ياسر إبراهيم نفسه كعادته بمستوى عال خلال مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، ليفوق على محمد عبدالمنعم في جميع لقاءات الأحمر.

3 مباريات في كأس العالم للأندية، ظهر ياسر إبراهيم باستبسال دفاعي كبير، وساهم تهديفيًا بإحراز الهدف الأول في شباك أوراوا الياباني.

وشارك ياسر إبراهيم في 14 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي، وسجل هدفين بقميص المارد الأحمر.

المستوى الذي قدمه ياسر إبراهيم جعل الجميع يهاجم فكرة عدم تواجده في القائمة النهائية للفراعنة.

استدعاء ياسر إبراهيم

رغم استبعاده، لم يعلق بأي شيء سلبي، بل تمنى التوفيق لمنتخب مصر، فقط أعرب عن حزنه ودهشته من عدم ضمه.

لكن القدر خبأ له ما خبرًا سارًا، بعدما تعرض أسامة جلال الذي أنضم لقائمة الفراعنة للإصابة، ويتقرر استبداله واستدعاء ياسر إبراهيم.

وكأن ما حدث مع ياسر إبراهيم هو رسالة إلهية لكل من يجتهد، بأن سعيه لن يضيع هباءً وسيحصل على ما يستحق ولكن في الوقت المناسب وبطريقة خاصة.

وأنضم ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، ليبدأ الاستعدادات رفقة الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا.

ياسر إبراهيم له 6 مباريات دولية بقميص منتخب مصر، آخرها كان في اللقاء الودي أمام الجزائر، والذي انتهى بالتعادل (1-1).