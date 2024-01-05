طاهر أبوزيد: فرصة منتخب مصر في الفوز بأمم أفريقيا ليست كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن فرص منتخب مصر في التتويج والفوز بكأس أمم أفريقيا ليست كبيرة، مضيفا أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يحدث نقلة كبيرة بالنسبة لمنتخبنا، في ظل تفوق فرق آخرى.

وأوضح "أبو زيد"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية ETC، مساء الخميس، أن منتخب مصر لم يخوض مباريات قوية على مستوى عالٍ، قد تجعلنا نقول أن أداء المنتخب تغير كثيرًا، مؤكدا أن المنتخب سيكون له ظهور وتواجد كبير ومع مرور الوقت والوصول لمستويات أكبر ترتفع الحوافز والطموح.

وأضاف أن مصر ستلعب أمام منتخب قوية، وأفريقيا تضم منتخبات بحجم الكاميرون ونيجيريا التي لا يمكن تجاهلها، بخلاف المغرب والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار، لكن منتخب مصر دائمًا له حضور دائم في البطولات القارية.

وأكد أنه بفضل نتائج منتخب مصر الجيدة في أمم أفريقيا على مدار السنوات الماضية، نكون مصدر ضغط كبير على المنتخبات الآخرى، لكن على المستوى الجماعي هناك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال.