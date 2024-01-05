الامارات | كلوب لا يتمنّى لمحمد صلاح حظا سعيدا في كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي إنه لا يتمنّى حظاً سعيداً للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في ظل غياب الهدّاف عن الفريق خلال فترةٍ حاسمة. وجاءت تصريحات كلوب وهو مازح، لكنه أكد فعلا أنه يرغب أن يعود إلى ليفربول في أقرب فرصة. ويغيب صلاح ليقود "الفراعنة" في البطولة الإفريقية المقررة في ساحل الحاج بين 13 يناير و11 فبراير، في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا التي تنطلق بدورها في 12 الجاري حتّى 10 فبراير، ومن المتوقّع أن يصل المنتخبان إلى أدوارٍ متقدّمة.

وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودا حتّى الأسبوع الثاني من فبراير، لكن كلوب قال إنه أرسلهما إلى البطولتين دون أن يتمنّى لهما الكثير من النجاح.

وقال الألماني قبل مواجهة أرسنال في الدور الثالث من كأس إنكلترا الأحد "قلت إذا تمنّيت لكما حظاً سعيداً فسيكون ذلك كذباً". وأضاف "من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن. يُمكنهما الفوز (باللقبين)". وأردف الفائز بلقب الدوري الإنكليزي مع الـ"ريدز" علينا أن نتعامل مع الأمر (غيابهما) وسنتعامل معه. أنا متفائل بأننا سنجد طريقة". ولا يملك كلوب بديلاً مناسباً للجناح الأيمن صلاح الذي سجّل 18 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومن الممكن أن يكون لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي خياراً محتملاً، لكن سبق أن استبعد عن مباراتين على الأقل بسبب إصابةٍ تعرّض لها في الفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) في الأوّل من الشهر الجاري. لكن كلوب الذي يتصدّر فريقه الترتيب حالياً، واثقٌ من قدرة ليفربول على سدّ الفجوة التي يتركها صلاح.