مدربون يشاركون في نسخة كوت ديفوار سبق لهم التتويج بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير القارة السمراء إنطلاق كأس أمم أفريقيا، في كوت ديفوار في نسختها الـ34 من البطولة الأفريقية، والتي تبدأ خلال أيام.

بطولة كأس أمم أفريقيا تقام للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات، والتي كانت تقام بـ16 منتخبا.

يخوض 3 مدربين غمار كأس أمم أفريقيا، وسبق لهم التتويج بلقب الكان في النسخ الماضية من قبل.

نجح 3 مدربين في تحقيق اللقب الأفريقي من قبل، وهم الجزائري جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء، والسنغالي آليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا، والبلجيكي هوجو بروس مع الكاميرون.

هوجو بروس

توج هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا حاليا، ببطولة أمم أفريقيا في نسخة 2017 مع الكاميرون على حساب منتخب مصر بعد انتصار الأسود الغير مروضة بهدفين لهدف، والتي أقيمت في الجابون.

ويستعد المدرب البلجيكي لخوض غمار كأس الأمم الأفريقية مع جنوب أفريقيا بعدما قاد البافانا بافانا للتأهل للبطولة الأفريقية، ويقع في المجموعة الخامسة في "كان" 2023، مع منتخبات تونس، ومالي، ونامبيا.

يأمل هوجو بروس في نقل خبراته في البطولة الأفريقية للاعبي جنوب أفريقيا، والوصول بعيدا مع البافانا بافانا في البطولة، الذي يقوده منذ مايو 2021، وخاض 23 مباراة انتصر في 12، وتعادل في 7، وخسر 4 آخرين.

بلماضي

توج جمال بلماضي ببطولة أمم أفريقيا مع الجزائر في نسخة عام 2019، والتي استضافتها مصر على ملاعبها، على حساب السنغال في النهائي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.

ويأمل بلماضي في تعويض الفشل الذريع الذي واجه محاربي الصحراء في النسخة الماضية بالكاميرون بعد الخروج المبكر من دور المجموعات بعد مستويات متواضعة للغاية ، وتذيله المجموعة بنقطة وحيدة، حيث خسر أمام كوت ديفوار، وغينيا الإستوائية، وتعادل أمام سيراليون سلبيا دون أهداف، و تلقت شباكه 4 أهداف، ولم يسجل الأخضر سوى هدف وحيد في المباراة الأخيرة أمام الأفيال.

ويستعد بلماضي مع منتخب الجزائر للمشاركة في أمم أفريفيا، ويأمل في تقديم بطولة قوية من أجل مصالحة الجماهير ونسيان فشلهم في النسخة الماضية، ويقع في المجموعة الرابعة رفقة أنجولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

قاد بلماضي في 62 مباراة بعد توليه مهمة قيادة الجزائر في أغسطس عام 2018، ونجح في تحقيق الانتصار في 41 مباراة، والتعادل في 15، وخسارة 6 آخرين.

آليو سيسيه

قاد آليو سيسيه منتخب بلاده السنغال للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا، بعدما نجحوا في تحقيق اللقب الأفريقي في النسخة الماضية على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.

يسعى رجال آليو سيسيه للحفاظ على اللقب الأفريقي، وتحقيقه للمرة الثانية في تاريخ السنغال ويقع أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون وجامبيا، وغينيا بأمم أفريقيا 2023.

يدخل سيسيه مع منتخب السنغال في عامه التاسع كمدرب لأسود التيرانجا بعدما تم تعيينه كمدير فني للمنتخب في مارس 2015.

قاد "سيسيه" أسود التيرانجا في 90 مباراة نجح في تحقيق الانتصار في 57 لقاء، وتعادل في 21 مباراة، وخسر 12 آخرين.