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الزمالك يضحي بلاعبه لضم موهوب إنبي

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الزمالك ضد المصري - الدوري الممتاز

الزمالك ضد المصري - الدوري الممتاز

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن نادي الزمالك يستهدف التعاقد مع لاعب إنبي زياد كمال لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم مركز خط الوسط في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم ترشيح زياد كمال صاحب الـ22 عامًا للانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

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وينتظر مسئولو الزمالك إنهاء أزمة القيد في النادي وذلك من أجل إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وتتجه النية داخل الزمالك للإطاحة بـ عمرو السيسي من القلعة البيضاء بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

وسيحاول مسؤولو الزمالك التخلص من السيسي حال انتهاء أزمة القيد وسيتم الدخول في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات زياد كمال بشكل رسمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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