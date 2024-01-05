بأمر جاياردو.. الاتحاد السعودي يتحرك لضم نجم نيوكاسل يونايتد

طلب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي عن إبرام صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستهدف نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع مهاجم مميز خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم الخط الأمامي في صفوف العميد في الموسم الحالي.

ويأتي اقتراب الاتحاد من التعاقد مع مهاجم جديد بعد أنباء رحيل الثنائي الأجنبي البرازيلي رومارينيو دا سيلفا والبرتغالي فيليبي جوتا في الفترة المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يطمح إلى التعاقد مع الجناح الباراجوياني ميجيل ألميرون، من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بتوصية من جاياردو.

وكان ألميرون، صاحب الـ29 عامًا قد جدد عقده مع نيوكاسل يونايتد في العام الماضي ليصبح ضمن صفوف الماكابايس حتى صيف 2026.

ويتمسط جاياردو بالتعاقد مع ألميرون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي رومارينيو وجوتا هذا الشتاء.

وشارك ألميرون في 29 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفًا.