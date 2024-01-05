هل يفعلها مجددًا؟.. لافيينا يضم الويشي في رحلة الصعود للممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أعلن نادي لافيينا ـ الذي ينشط في دوري المحترفين ـ تدعيم خط هجوم بالمخضرم رضا الويشي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

رضا الويشي كان قد شارك الموسم الماضي 2023/2022 مع نادي السكة الحديد؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 9 لزملائه وصعد معه من الممتاز ب إلى النسخة الحالية من دوري المحترفين.

وأبرز النادي الذي تراجع في جدول ترتيب دوري المحترفين بالموسم الحالي من الصدارة للمركز السابع برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 جولة، الأندية التي صعد معها رضا الويشي للدوري الممتاز خلال البيان الذي نشره اليوم الجمعة لتقديم اللاعب.

وسبق وتواجد الويشي في الدوري الممتاز مع أندية: الأهلي والمقاولون العرب والإنتاج الحربي، كما خاض رحلة احتراف بنادي جدة السعودي في موسم 2017/2018.

وكان نادي لافيينا قريبًا من الصعود للنسخة الجارية من الدوري الممتاز 2023/2024 ولكن خطف الجونة منه بطاقة الصعود بفارق نقطة.

واستبدل لافيينا خلال الموسم الجاري مديرين فنيين اثنين وهما أحمد عيد عبدالملك وعبدالباقي جمال في رحلته للبحث عن بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

وكان الويشي قد صعد مع حرس الحدود في مايو 2022 إلى الدوري الممتاز قبل أن يرحلّ مع الصعود ولكنه لا يُعد الصعود الأول للاعب صاحب الـ 38 عاماً مع أندية الدرجة الثانية فسبق وصعد مع ناديي وكوكاكولا وإف سي مصر إلى الدوري الممتاز فهل يفعلها مجدداً ويحقق حلم لافيينا؟