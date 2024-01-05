"أزمة في طريقها للحل".. وعد نهائي من مجلس إدارة الزمالك إلى لاعبي فريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، رسالة نصية إلى لاعبي فريق الكرة يخطرهم خلاله بموعد سداد جزء من المستحقات المتأخرة لهم.



وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن سليمان أخطر اللاعبين بتخصيص 10 ملايين جنيه لتسديد مستحقات الديون القديمة المستحقة لهم خلال الأسبوع القادم.

وتواصل بعض اللاعبين عبر عبد الواحد السيد مدير الكرة للمطالبة بالحصول على بعض المستحقات ليتدخل سليمان بعد نقل الأمر إليه.

ويسابق مجلس إدارة الزمن لفك حظر القيد على الفريق الأول بعد إنهاء أكثر من ملف على رأسها حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح وادى دجلة والوصول إلى اتفاق مع مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق لجدولة مستحقاتهم.

ووصل الزمالك لاتفاق مع نادي كاراكاس الفنزويلي لتقسيط المستحقات المالية المتبقية له من قيمة صفقة ضم البنيني سامسون والبالغة 450 ألف دولار وليون النيجيري الذي حصل على حكمًا ضد نادي الزمالك كحق رعاية للاعب والذي يبلغ 11 ألف دولار لتحويل القيمة المتبقية وغلق ملفه.

ويتبقى فقط بعد الرتوش الأخيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لإنهاء أزمة غرامة شيكابالا للإعلان رسميًا عن فك حظر القيد.