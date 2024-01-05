"300 ألف دولار" .. مصدر مقرب من "خليفة معلول" يحدد سعر بيعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من هشام بكار الظهير الأيسر لفريق الاتحاد المنستيري أحد أهداف الأهلي تطورات المفاوضات بين الجانبين والمقابل المادي المطلوب للصفقة.

هشام بكار صاحب الـ22 عامًا ارتبط اسمه بالأهلي في الموسم الماضي بعد ترشيح من أنيس بو جلبان نجم الأهلي السابق ليكون خليفة مواطنه علي معلول الذي أتم عامه الـ 34 قبل أيام.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "الخليج 365" :كان هناك اهتمام من الأهلي في وقت سابق بضم هشام بكار لكن كل شيء لن يتضح إلا بعد حسم مستقبل علي معلول.

وأضاف "حتى هذه اللحظة لا توجد أية مفاوضات رسمية".

وواصل "اللاعب لديه أكثر من عرض وتحديدًا من الدوري البلجيكي والمغرب".

وأنهى المصدر"الاتحاد المنستيري لن يمانع من رحيل هشام بكار بشرط الحصول على مقابل مادي لن يقل عن 300 ألف دولار".