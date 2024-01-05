شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يعلن التقدم بطلب اعتزال السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى فى رياضة سلاح الشيش عن تقدمه بطلب إعلان إعتزاله رياضة الشيش وإستقالته من أى منصب فى الرياضة .

و كتب أبو القاسم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " .." تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا . و استقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية . شكرا لكل اللي كان سبب اني أحقق أي انجاز في مسيرتي اي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه اي عضو مجلس ادارة اداري مدرب لاعب طبيب فني ادوات و عمال . ربنا يرحم اللي توفي و يشفي كل مريض . اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا . مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق و النجاح لكل عناصر الرياضة المصرية .

وأعلن البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، مسبقا عن إنهاء مشواره فى رياضة السلاح عقب أولمبياد باريس 2024، قبل أن يعلن اليوم رغبته فى إنهاء مسيرته .