أرتيتا يكشف خطط آرسنال في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي خطط فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد أرتيتا خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الجمعة، أن الجانرز قد لا يُجري تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات أرتيتا

تحدث أرتيتا عن تعاقدات فريقه خلال الميركاتو المقبل، فقال: "توجد احتمالية كبيرة بعدم إجراء أي تعاقدات، للآسف يعاني يورين تيمبر من إصابة تبعده طويلًا عن الملعب، لكنه يقدم بلاءًا حسنًا ومع ذلك لا يزال بعيدًا عن العودة للتدريبات".

وتابع: "بالتأكيد منفتحون لسوق الانتقالات، لكن تركيزنا ينصب على تحقيق الاستفادة القصوى من اللاعبين لدينا".

وأكمل: "سنقوم مع النادي لفهم ما إذا كانت هناك إمكانية، وما إذا كانت لدينا خيارات جيدة، لكن أولًا سنركز على اللاعبين المتواجدين لدينا بالفعل".

بينما قام المدرب الإسباني بالتشديد على أن آرسنال لم يقم بالتواصل مع رابطة الحكام للشكوى من معاملة بوكايو ساكا، الذي يعد ثالث أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفات هذا الموسم.

وأضاف: "بالتأكيد لدينا محادثات يومية وأسبوعية بشأن مواضيع محددة، لكن لا يوجد شيء عن ساكا، أظن أن الحكام يعرفون خطط الخصوم، واللاعبين المستهدفين".