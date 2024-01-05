منتخب الشباب يهزم بورتو السويس وديًا في ختام معسكره بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، الفوز على الفريق الأول بنادي بورتو السويس بنتيجة 4/1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في ختام معسكر الفراعنة الصغار.

أحرز أهداف منتخب الفراعنة في المباراة كل من معتز محمد ومهند محمد وخالد كباكا ومحمد الشرقاوي .

بينما دفع وائل رياض المدير الفني بتشكيلين مختلفين أثناء المباراة ، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر .

وبدأ المنتخب معسكره الاثنين الماضي بالقاهرة بمشاركة 30 لاعبا بينهم أثمانا محترفان هما دياب مطاوع لاعب لاتينا كالتشيو الإيطالي ومصطفي نبيل لاعب بوريا دريسن الألماني .

شهدت المباراة حضور اللواء حلمي مشهور عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة .