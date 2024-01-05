حساب كأس دبي يثير غضب جماهير الاهلي بسبب الزمالك.. نادي القرن الحقيقي

آثار الحساب الرسمي لبطولة كأس دبي الودية، حالة من الغضب بين جماهير النادي الاهلي، بسبب وصف الزمالك بأنه نادي القرن الحقيقي.

وقام الحساب الرسمي لبطولة كأس دبي عبر منصة “إكس”، بالإعلان عن طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، بعبارة نادي القرن الحقيقي، ليثير غضب جماهير الاهلي.

وسيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل من جماهير الاهلي، بسبب قيام حساب بطولة كأس دبي، بإطلاق اللقب الخاص بالقلعة الحمراء على الغريم التقليدي الزمالك.

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ونشر حساب كأس دبي عبر منصة “إكس” صورة لـ الفريق وعلق عليها: “نادي القرن الحقيقي جاي.. احجزوا تذاكركم الآن لمشاهدة مباريات الزمالك في كأس دبي للتحدي، من 26- 28 على استاد آل مكتوم”.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس دبي الودية، والتي ستقام في الفترة من 26- 28 يناير الجاري على استاد آل مكتوم، رفقة أندية الرجاء المغربي والاهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة الموافق 26 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة المركز الثالث والرابع، يوم الأحد الموافق 28 يناير الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والنهائي، في تمام الساعة 6 مساءً.