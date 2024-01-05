خطوة واحدة تفصل الزمالك عن أولى صفقاته في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب الإيفواري صاحب الأصول التوجولية روجر أهولو من الانتقال إلى نادي الزمالك بعدما فسخ عقده مؤخرًا مع نادي الرجاء ليصبح متاحًا للانتقال لأي نادٍ في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر مقرب من روجر أهولو (30 عام) في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 "يلا كورة"، إن اللاعب دخل اهتمامات نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن اللاعب لا يمانع من الانتقال لنادي الزمالك بشرط فك حظر القيد عن النادي .

ولعب روجر أهولو الذي يشغل لاعب الوسط المدافع قبل رحيله عن الرجاء في 43 مباراة مع الفريق البيضاوي ليسجل هدفين ب

ويسابق مجلس إدارة الزمن لفك حظر القيد على الفريق الأول بعد إنهاء أكثر من ملف على رأسها حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح وادى دجلة والوصول إلى اتفاق مع مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق لجدولة مستحقاتهم.

ووصل الزمالك لاتفاق مع نادي كاراكاس الفنزويلي لتقسيط المستحقات المالية المتبقية له من قيمة صفقة ضم البنيني سامسون والبالغة 450 ألف دولار وليون النيجيري الذي حصل على حكمًا ضد نادي الزمالك كحق رعاية للاعب والذي يبلغ 11 ألف دولار لتحويل القيمة المتبقية وغلق ملفه.

ويتبقى فقط بعد الرتوش الأخيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لإنهاء أزمة غرامة شيكابالا للإعلان رسميًا عن فك حظر القيد.