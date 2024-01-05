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بعد 3 أعوام من وفاته.. براءة مارادونا من تهمة التهرب الضريبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

برأت محكمة إيطاليا العليا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من اتهامات التهرب الضريبي، بعد اتهام استمر 30 عاما لمهاجم نابولي السابق.وفقا لوكالة "رويترز".

واتهم مارادونا، باستخدام شركات الوكالة في دولة ليختنشتاين من أجل التهرب الضريبي بين عامي 1985 و1990 عندما تلقى المال من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال أنجيلو بيساني محامي مارادونا لرويترز: "لقد انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من التناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب".

وأضاف بيساني: "الحكم النهائي ينصف المشجعين وقيم ، ولكن في المقام الأول لذكرى مارادونا، والورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات، آمل أن يستخدموها تخليدا لذكرى والدهم".

وتوفي أسطورة الأرجنتين ونادي نابولي مارادونا في شهر نوفمبر من عام 2020 إثر نوبة قلبية.

وبدأت التحقيقات في قضية التهرب الضريبي للاعب في أوائل التسعينيات وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زيارته لإيطاليا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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