طائرة الزمالك يفوز على الجيش فى بطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدور الثاني ببطولة الدوري.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي..



25/21

25/23

21/25

25/17

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من الجيش، الاتحاد السكندرى، الطيران، الداخلية، إيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إيسترن كومبانى يوم الثلاثاء المقبل، على صالة محمد حسن حلمي، بالقلعة البيضاء في إطار الجولة الثانية للمجموعه الأولى.

يقود الفريق أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً، محمد علي مدرباً، أحمد سعودى طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، حسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططا للأحمال، هاني سمير محللاً تقنياً، عبد الرحمن خالد أخصائي العلاج الطبيعى.