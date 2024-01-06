شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينجح فى تسوية النزاعات والقضايا مع المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة النادى الإسماعيلى فى التوصل إلى حل ودي وتسوية النزاعات والقضايا مع أحد مستأجرى المحلات بشأن عدد 17 محلا.

وأعلن الإسماعيلى عبر موقعه الرسمى أن إدارة النادى الإسماعيلى نجحت فى التوصل إلى حل ودي وتسوية النزاعات والقضايا مع أحد مستأجري المحلات بشأن عدد 17 محلا، وبلغت التسوية مبلغ 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه، سدد منها المستأجر مبلغ 2 مليون جنيه نقدا مقدم التسوية، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية بانتظام.

كما نجحت إدارة النادي الإسماعيلي في سداد مبلغ 54 ألف فرنك سويسرى ما يعادل 65 ألف دولار أمريكي في الموعد المحدد، كرسوم الاستئناف على الحكم الصادر لصالح اللاعب محمد بن خماسة.

وأصدرت غرفة تسوية النزاعات بالفيفا حكما يقضى بأن يقوم الإسماعيلي بسداد مبلغ 1,722,000 مليون وسبعمائة واثنان وعشرين ألف دولار غرامة للاعب، بالإضافة إلى مبلغ 270000 جنيه مصرى، وقام المحامي الدولي الكسندر روفنين بتقديم صحيفة الاستئناف والمستندات الدالة على صحة موقف النادي في المواعيد المحددة.

وسبق أن قام النادي خلال الشهر الماضي بسداد مبلغ 34 ألف فرنك سویسرى ما يعادل 40 ألف دولار رسوم استئناف على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية النزاعات بأحقية اللاعب جان موريل في مبلغ 858 ألف دولار.

وقام المحامي السويسري روفنين بإعداد مذكرة الاستئناف ومرفقاتها ليسدل الستار مؤقتاً على هاتين القضيتين لحين عقد جلسة استماع وصدور الحكم والذي ينتظر أن ينصف الإسماعيلي.