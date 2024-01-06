قرار ناري ضد نجم منتخب تونس بعد اعتذاره عن أمم أفريقيا والمشاركة مع ناديه

أعرب الاتحاد التونسي لكرة القدم عن غضبه من مرتضى بن وناس نجم نادي قاسم باشا التركي ومنتخب تونس، بعد استبعاده من أمم أفريقيا 2023.

واعتذر مرتضى بن وناس عن تمثيل منتخب تونس، في منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2023، لظروف عائلية حرجة.

وقدم بن وناس تقريرًا طبيًا بشأن حالة طفلته، وطلب بخروجه من القائمة النهائية لـ منتخب تونس، ليلبي الجهاز الفني طلبه ويستبعده من المعسكر.

وشارك مرتضى بن وناس في مباراة قاسم باشا الأخيرة، وهو ما أثار غضب مسؤولي المنتخب التونسي، وقرروا اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضد اللاعب.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي:” تعبر الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة مرتضى بن ونّاس المرحلة الحرجة، وترجو لها مزيد الصحة والسلامة “.

اقرأ أيضًا: عملاق أوروبي يستهدف التعاقد مع تشابي ألونسو

وأضاف:” ثانيا، تقدم اللاعب بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني و الطبي للمنتخب، وأصرّ على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة.. ثالثا، اتخذ الاطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “.

واختتم:” ⁠أخيرا، تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة و ستقوم بإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه”