خطوة واحدة تفصل نجم مانشستر يونايتد عن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية عن إقتراب بوروسيا دورتموند من إتمام التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الجاري.

أقترب جادون سانشو من الرحيل عن مانشستر يونايتد والعودة إلى بوروسيا دورتموند في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

تأكد رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد في يناير الجاري بعد أزمته مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج وابتعاده عن المشاركة مع الفريق في المباريات.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “بي بي سي” العالمية، فقد توصل الناديين لاتفاق حيث سيتم السماح لـ سانشو بالعودة إلى ناديه القديم لبقية الموسم.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يحاول وضع اللمسات الأخيرة على شروط عودة سانشو إلى دورتموند، على سبيل الإعارة.

كان سانشو قد انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من بوروسيا دورتموند، في يوليو 2021 في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني.