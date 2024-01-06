"الأفضل في مصر وأعظم مدافع".. زيزو وعبد المنعم يردان على رسائل الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على منصة "فيس بوك"، مقطع فيديو لثلاثي المنتخب المصري، مصطفى محمد وزيزو ومحمد عبد المنعم، يوجهون خلاله رسالة للجماهير المصرية.

وخلال مقطع الفيديو قال محمد عبد المنعم: "واحد بيقول زيزو أحسن لاعب في مصر".

ورد زيزو: "واحد بيقولك المدافع الأعظم والله".

واختتم مصطفى محمد: "مش مهم مين أحسن من مين، المهم نشجع مصر".

شاهد الفيديو

جدير بالذكر، يخوض منتخب مصر معسكرا على ملعب العاصمة الإدارية من أجل الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ومواجهة موزمبيق في أولى مباريات البطولة، يوم الأحد الموافق 13 من الشهر الجاري.

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