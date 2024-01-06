أول تعليق لـ نجم بيراميدز بعد استبعاده من منتخب مصر

علق أسامة جلال، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على استبعاده من قائمة منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة.

وكان منتخب مصر، قد أعلن عن استبعاد أسامة جلال مدافع بيراميدز، من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تعرضه للإصابة.

وقرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، استدعاء ياسر إبراهيم نجم الاهلي، للمشاركة مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وكتب أسامة جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:”الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بإذن الله ربنا يعوضني خير، بالتوفيق لمنتخب مصر ونرجع بالبطولة إن شاء الله”.

أقرأ أيضًا.. الغندور يهاجم نجم الزمالك بسبب إمام عاشور

ويستعد منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.