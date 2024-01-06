محمد شريف يرد على أزمته مع كولر في الاهلي وسر رفضه الانتقال لـ الزمالك

كشف محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، حقيقة خلافه مع مارسيل كولر، قبل رحيله عن الاهلي، وسبب رفضه الانتقال إلى صفوف الزمالك.

وكان محمد شريف، قد رحل عن صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لرغبته في المشاركة بشكل أساسي.

وقال محمد شريف، بس تصريحات عبر قناة”أم بي سي مصر”، إنه في نهاية الموسم الماضي، شعر برغبته في الرحيل عن الاهلي، وخوض تجربه جديدة للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

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وأوضح شريف أنه قبل رحيله، تحدث معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، من أجل تجديد عقده، ولكنه أبلغه برغبته في الرحيل.

وأكد شريف:” الاهلي كان متمسك باستمراري وكذلك المدرب مارسيل كولر، ولكن كان لدي رغبة في اللعب بشكل مستمر، وتوقعت أن تنخض مشاركتي مع الفريق في الموسم التالي، لذلك رحلت”.

وأشار مهاجم الاهلي السابق، إلى أن كولر لم يوافق بسهوله على رحيله لأنه كان هداف الفريق، ولكنه فضل الرحيل قبل نهاية عقده من أجل أن يستفيد النادي بالمقابل المادي.

وشدد محمد شريف، على أنه يحترم كولر للغاية، ولم يكن هناك أي خلاف بينهم، ولكن الأمر هو رغبته في المشاركة بشكل مستمر.

وبخصوص رفضه الانتقال إلى الزمالك في حال رفض الاهلي عودته مرة أخرى، قال شريف:” الزمالك نادي كبير”.

واختتم محمد شريف:”حققت أرقام جيدة مع الاهلي، وفي حال لم أعود مرة أخرى، لن ألعب مع الزمالك، لأنني أرغب أن تظل سيرتي جيدة بالنسبة لجمهور القلعة الحمراء”.