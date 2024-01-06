كأس الأمم الأفريقية.. آخر استعدادات منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى، لخوض مباراة ودية أمام نظيره التنزاني، قبل السفر إلى كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تقام في ضيافة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 ينايرالجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 9 يناير الجاريفي تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.



البروفة الأخيرة..

وتقام مباراة مصر وتنزانيا يوم غدا الاحد 7 يناير في السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

