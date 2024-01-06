تعثر مفاوضات الاهلي مع نجم المصري البورسعيدي لسبب مثير

تعثرت في الساعات القليلة الماضية مفاوضات النادي الاهلي مع أحد لاعبي فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات قوية خلال الساعات الأخيرة مع اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي البورسعيدي لحسم التعاقد معه في الشتاء الحالي بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك توصية من جانب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعدم التوقيع مع مروان حمدي مهاجم النادي البورسعيدي على عكس رغبة كولر الذي يطمح في التعاقد معه.

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وبررت اللجنة موقفها بعدم التعاقد مع مروان حمدي نظرًا لما وصفته بـ”الأزمة النفسية” تتمثل في عدم قدرة اللاعب على التألق في الأندية الجماهيرية.

ولعب مروان حمدي في صفوف نادي الزمالك 25 لقاء حيث سجل فقط 3 أهداف ولعب أمام المصري 33 مباراة لم يسجل سوى 8 أهداف،بينما مع سموحة السكندري أحرز 16 هدفًا في 35 لقاء.