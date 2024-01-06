الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، بعدما منح معتمد جمال المدير الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة.

وخاض الفريق مباراة ودية أول أمس الأربعاء بين لاعبي الفريق على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.