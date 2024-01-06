محمد شريف يصدم الزمالك.. ويفجر مفاجأة بشأن عودته للأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد شريف لاعب الفريق الأول لنادي الخليج السعودي، عن مستقبله، وإمكانية عودته مرة أخرى للنادي الأهلي، أو انتقال لنادي الزمالك.

قال "شريف" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": ""مش هروح الزمالك حتى لو الأهلي رفض عودتي مرة أخرى".

أضاف: "فيه حاجات عملتها مع الأهلي ومش عاوز أبوظها، وحتى لو كان الأهلي مش عاوزني أنا عايز سيرتي تفضل حلوة عند جمهور الأهلي".

أوضح: "عودتي للنادي الأهلي في الانتقالات المقبلة صعبة، خاصة وأن مصيري ليس بيدي، ومرتبط بعقد مع نادي الخليج وأشعر بالراحة هناك".

وأتم تصريحاته: رحلت من النادي الأهلي، بسبب عدم المشاركة، رغم أني كنت هداف الفريق، ولكني مرتبط بزملائي في الفريق الأحمر إلى الآن".