الزمالك يحسم أولى صفقاته الشتوية من البنك الاهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أولى صفقات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأمل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى تدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية في حال حل أزمة إيقاف القيد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية أن محمد عبد الغني مدافع الزمالك سيرحل إلى البنك الاهلي وكذلك الحال بالنسبة لمهاجم القلعة البيضاء ناصر منسي.

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وشدد على أن الزمالك في هذا المقابل سيستعيد خدمات اللاعب أسامة فيصل مهاجم البنك لصفوفه مجددًا بالإضافة إلى مبلغ مالي يسدده الفريق البرتقالي.

وأوضح مهيب أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب هشام صلاح الظهير الأيمن لنادي الاتحاد السكندري تمهيدًا للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.