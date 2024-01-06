الاتفاق تم.. وسام أبو علي ينتقل إلى الاهلي في صفقة قياسية

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن توصل النادي الاهلي لاتفاق نهائي مع نادي سيريس السويدي لحسم صفقة التعاقد مع الفلسطيني الأصل الدنماركي الجنسية وسام أبو علي.

وكثف النادي الاهلي مفاوضاته القوية مع نادي سيريس السويدي للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما ذكرته شبكة «BT» العالمية أن وسام أبو علي ينتقل للقلعة الحمراء في صفقة تعد هي الأغلى في تاريخ النادي السويدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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وأشارت إلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، كان قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي لحسم بصورة رسمية في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الشبكة العالمية أن وسام أبوعلي بات في طريقه للخروج من سيريس السويدي متجها لـ الاهلي حيث سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 15 مليون كرونا سويدي «ما يعادل 2.2 مليون دولار تقريبا».

وأكدت الشبكة أن النادي السويدي سيكون لديه الحق في الظفر بإضافات تصل إلى 5.6 مليون كرونا سويدي «820 ألف دولار» مما يزيد من قيمة الصفقة الإجمالية لتصل إلى 3 ملايين دولار.