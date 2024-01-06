"منتخب المغرب عاملنا ألف حساب".. بركات يوجه رسالة قوية قبل أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات نجم الأهلي السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة قوية للجميع مؤكدا على قوة المنتخب الوطني.

قال "بركات" خلال تقديم برنامجه عبر قناة "المحور": "المنتخبات الكبرى في كأس إفريقيا تخشى مواجهة الفراعنة، في بطولة كأس إفريقيا، ومنهم منتخب المغرب الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022".

وأوضح: "مدرب غانا الأسبق أكد أن مباراة منتخب بلاده أمام مصر ستكون الأسهل في المجموعة، لأن منتخب مصر هو الأقرب للفوز، لذا ستكون الضغوط أقل عليهم، وستكون أعلى علينا نحن".

وأكمل: "جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري رشح منتخب مصر للفوز باللقب، لذا أؤكد أن الجميع يعمل ألف حساب لمنتخب مصر وعلى رأسهم المغرب".

أضاف: "المعلومات التي تصل إلينا من معسكر المنتخب تؤكد أن الروح المعنوية كبيرة، وأن اللاعبين مصرون على تحقيق إنجاز في كأس إفريقيا، ويجب أن يكون لدينا التركيز، وأن نتحلى بالروح العالية، ونتمنى أن نستمر في دعم منتخبنا، وأن يحالف التوفيق لاعبينا".

وأتم تصريحاته: "دور المجموعات مرحلة تجميع نقاط، والمشوار سيكون صعبًا بعد ذلك، وعلينا أن نأخذ البطولة بشكل تدريجي، ولا يجب أن ننشغل بمنافسينا في الأدوار الإقصائية، وننسى دور المجموعات، ونطالب اللاعبين بأن يكونوا في تركيزهم الكامل، قد نحتاج لأي لاعب من الـ 27 لاعبًا الموجودين".